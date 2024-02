La flamme du HC Ajoie reste éteinte

Le HC Ajoie ne parvient plus à entonner un autre refrain que celui de la défaite. Il a encore trébuché vendredi soir en National League de hockey sur glace. Les Ajoulots ont perdu à Langnau 3-2 après prolongation et subissent leur 9e revers consécutif. Ils n’ont plus gagné depuis près d’un mois, leur dernier succès remontant au 19 janvier. C’est donc avec le moral dans les patins qu’ils aborderont le derby de samedi soir à Porrentruy face à Bienne. Développement suit. /tlu