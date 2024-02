Le HC Ajoie battu par Ambri-Piotta

Le voyage du HC Ajoie n’a pas été gagnant ce mercredi. Les hockeyeurs jurassiens sont rentrés battus d’Ambri 3-2 en National League de hockey sur glace. Les protégés de Christian Wohlwend ont ouvert le score grâce au but de Jesse Zgrraggen dans le premier tiers-temps. Ambri-Piotta a répliqué et fait la différence en inscrivant deux goals dans les 8 premières minutes du deuxième tiers. Avec ce succès, les Tessinois restent dans la course pour les play-in. Les Ajoulots subissent quant à eux leur 10e défaite en 11 matches et restent « lanterne rouge » de la compétition. Développement suit. /Sdu