Jouera ou jouera pas ? Le HCA n’est toujours pas fixé, mais il est prêt

Le HC Ajoie ne sait pas encore s’il devra enfiler le bleu de chauffe ce samedi ou pas… les hockeyeurs ajoulots sont suspendus au 7e acte de la demi-finale des play-off de Swiss League qui oppose Olten et les GCK Lions. Il y a actuellement 3-3 et l’acte décisif a lieu ce vendredi soir en terre soleuroise. Si Olten l’emporte, le HCA défiera Kloten en play-out de National League. Si les GCK Lions s’adjugent cette série, les Ajoulots seront en vacances et assurés du maintien. L’entraîneur des « jaune et noir » Christian Wohlwend scrutera avec attention ce qui se passera au Kleinholz dans quelques heures. Il ne s’en cache pas, il « espère un succès soleurois ».





Prêts à défier Kloten

L’entraîneur alémanique du HC Ajoie affirme toutefois que son équipe a préparé le play-out avec beaucoup d’assiduité. « On a beaucoup parlé de Kloten, on a fait beaucoup de vidéo et d’analyses tactiques. Nous avons même fait un petit fascicule avec les informations principales », souffle-t-il. Et Christian Wohlwend a sensibilisé ses troupes à un élément en particulier : « Kloten est une équipe avec beaucoup de vitesse. On doit faire attention à ne pas se mettre en difficulté en perdant le puck dans leur zone et en s’exposant. Nous devons aussi nous montrer prudents en zone neutre, car ils sont très bons en transition. C’est important qu’on les prive de ces possibilités de ruptures », dit-il.





Gauthier de retour, Sciaroni blessé

Si play-out il y a, Christian Wohlwend aura l’embarras du choix parmi ses mercenaires. En effet, Frédérik Gauthier est remis de sa blessure et apte au combat. L’entraîneur ajoulot a confirmé à RFJ qu’il commencerait la série avec un défenseur et cinq attaquants étrangers, laissant donc un défenseur et un attaquant en tribune. Deux éléments devraient toutefois manquer l’acte initial à Kloten, Thibault Frossard et Gregory Sciaroni. L’attaquant jurassien s’est entraîné individuellement jeudi et se remet gentiment d’une grosse charge reçue à la tête. Il ne devrait pas être aligné samedi, mais pourrait l’être par la suite. Gregory Sciaroni est quant à lui annoncé blessé. Enfin, en ce qui concerne les gardiens, Christian Wohlwend affirme qu’il misera sur ses deux portiers durant cette série et qu’il maintiendra a priori un tournus, sans donner davantage de précisions. /mle