Le HC Ajoie est sauvé !

Si les satisfactions sont multiples au terme de ce championnat, les déceptions le sont tout autant. Commençons par le positif avec ce maintien. On aurait tort de bouder notre plaisir, même s’il n’a pas véritablement été acquis sur la glace. S’établir en National League demande du temps. Il n’y a qu’à regarder les parcours de Bienne et Lausanne pour s’en souvenir. Cette 3e saison aura permis au HCA de se rapprocher de ses adversaires. Le fond de jeu a été meilleur. L’équipe n’a été larguée qu’à quatre reprises dans ce millésime 2023/2024. Grâce à un gros pas en avant au niveau de la solidité défensive, les Jurassiens ont su tenir tête à toutes les formations du pays. Si Ajoie a concédé 40 revers, 22 l’ont été d’un but ou de deux avec une réussite adverse dans la cage vide. C’est la preuve d’une amélioration notable sur la glace. Amélioration également au niveau de l’affluence aux matches. La moyenne du nombre de spectateurs a augmenté de 220 personnes. L’engouement est donc toujours bien présent.

Du côté des déceptions, le rang arrive forcément sur la table. Les Vouivres terminent à la dernière place pour la 3e fois de suite. Pire, elles ont accumulé moins de points que la saison dernière, ne fêtant que 12 victoires en 52 matches. Mieux vaut parfois perdre une rencontre 8-0 que huit parties par un but d’écart. C’est le premier gros chantier pour le prochain exercice. Le HCA ne peut plus se permettre de signer des séries de neuf revers consécutifs. Il doit désormais apprendre à gagner régulièrement, à enchaîner les victoires, ce qu’il n’a su faire qu’une fois cet hiver… avec deux succès à la clé. Autre point noir, le rendement des étrangers. Il a été clairement insuffisant, alors que les joueurs importés doivent être le moteur de l’équipe. La régularité leur a fait défaut. On est en droit de se dire que le casting n’a pas été bon ou que l’entraîneur Christian Wohlwend n’a pas su tirer le meilleur de sa légion étrangère. Sur un plan offensif, Ajoie est en régression. 111 buts inscrits cette saison, contre 120 l’hiver passé, c’est minime me direz-vous, mais c’est moins bien quand même. Trois joueurs seulement ont inscrit 10 buts ou plus en saison régulière, alors que toutes les autres formations de National League, excepté Rapperswil, ont au moins cinq hommes au-dessus de cette barre. Le constat est implacable, les Vouivres n’ont pas été au niveau et cela concerne aussi les joueurs suisses. Seul Thibault Frossard a engrangé plus de 15 points personnels, 18 exactement. Aucun autre club ne compte qu’un seul élément du pays au-dessus de ce plateau. C’est l’autre grand chantier qui attend Julien Vauclair pour concocter un HCA mieux armé la saison prochaine. Il faut dénicher des buteurs, des créateurs d’offensives, quitte à y mettre le prix. Langnau l’a bien compris. Ajoie doit lui emboîter le pas pour tenter de revenir dans son sillage.