Les adieux de Steven Macquat

C’est la fin d’une belle histoire entre Steven Macquat et le HC Ajoie. Le hockeyeur jurassien a remercié les supporters jeudi sur les réseaux sociaux après huit années passées à Porrentruy. Il a ainsi confirmé le fait qu’il n’évoluera plus avec le club jurassien en National League la saison prochaine. L'attaquant vadais aura porté le chandail ajoulot à près de 400 reprises, fêté une promotion et une victoire en Coupe de Suisse. Steven Macquat évolue actuellement avec La Chaux-de-Fonds en finale des play-off de Swiss League, là où il a été prêté par le HCA depuis le début de l'année.

Guillaume Asselin vers Olten ?

Un autre départ se profile à Porrentruy, celui de Guillaume Asselin. D’abord annoncé à Sierre, l’attaquant québécois pourrait finalement rebondir à Olten, selon une annonce révélée dernièrement par Le Matin. Dans un communiqué publié jeudi, le club soleurois a confirmé qu’il évoluerait en Swiss League la saison prochaine. Il a par ailleurs prolongé son entente avec Gary Sheehan qui restera l’entraîneur de la formation récemment battue en demi-finale des play-off de 2e division. Le Québécois enfile dès à présent aussi la casquette de directeur sportif au sein du club soleurois. /mle