Bastien Pouilly : « Je suis content de pouvoir essayer de remporter le titre »

Il y a des hockeyeurs ajoulots pour qui la saison n’est pas encore terminée. Parmi eux, Bastien Pouilly qui dispute la finale de Swiss League avec le HC La Chaux-de-Fonds. Prêté depuis mi-janvier aux Mélèzes par le club jurassien de National League, le défenseur de 27 ans sera sur la glace jeudi soir dès 19h45 à domicile pour l’acte 5 face aux GCK Lions. Il patinera notamment aux côtés de Steven Macquat et de Gilian Kohler, qui avaient aussi commencé l’exercice du côté de Porrentruy. Les Neuchâtelois mènent 3-1 dans la série et ne sont plus qu’à une victoire du titre. « C’est toujours une joie et une fierté de remporter un titre, dans n’importe quel sport, et c’est sûr que si on arrive à le gagner je serais vraiment content. J’ai mis un peu de temps à m’intégrer, surtout au niveau du rythme, car je n’ai pas beaucoup joué avec Ajoie. Mais le vestiaire et le staff sont super sympas, c’est assez facile de s’intégrer et maintenant je me sens bien », confie Bastien Pouilly.