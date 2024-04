Un 3e Finlandais au HC Ajoie

Le HC Ajoie se met encore un peu plus à la sauce finlandaise. Après les signatures de Jerry Turkulainen et Oula Palve, le club ajoulot annonce ce mardi l’arrivée de Julius Nättinen. Cet ailier de 27 ans s’est engagé pour deux saisons dans le Jura. Il effectuera sa 2e expérience dans le championnat de National League de hockey sur glace après avoir défendu les couleurs d’Ambri lors de l’hiver 2020/2021 (32 matches, 17 buts et 8 assists). Capable d’évoluer au centre, Julius Nättinen a porté le maillot de l’IFK Helsinki lors des deux dernières saisons. Il a inscrit 23 buts et distribué 20 assists en 60 matches de Liiga, la 1re division finlandaise, avant de compiler 2 buts et 3 assists en 7 parties de play-off.

Fort de 8 sélections en équipe nationale, l’attaquant était « courtisé dans son pays », selon Julien Vauclair. Le directeur technique ajoulot attend « une grande efficacité » de son futur trio offensif finlandais. Julius Nättinen a également joué en OHL et en AHL outre-Atlantique, ainsi qu’en SHL suédoise. Développement suit. /comm-msc