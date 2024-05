Ueli Huber rejoint définitivement Bâle

Ueli Huber a trouvé du service en Swiss League. Le hockeyeur s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec Bâle, selon un communiqué du club publié vendredi. L’ailier a évolué avec le HC Ajoie lors des six dernières saisons. Le club de National League avait annoncé en mars dernier ne pas avoir reconduit le contrat de l’attaquant de 28 ans. Ueli Huber avait notamment inscrit 10 buts avec le HCA dans la 1re division du pays. Il était de la troupe qui avait remporté la Coupe de Suisse en 2020 et avait participé à la promotion un an plus tard. Le Lucernois avait déjà été prêté dans le club rhénan en janvier dernier, où il avait inscrit trois buts en 10 rencontres. /comm-fwo