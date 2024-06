De l’expérience dans la défense du HCA

Le HC Ajoie tient son 10e et dernier défenseur pour la prochaine saison de National League. Il a enrôlé Marco Maurer pour un an. Le club ajoulot l’a annoncé mercredi en fin de journée. Âgé de 36 ans, l’ancien joueur de Berne disputera son 20e exercice dans l’élite du hockey suisse avec les « jaune et noir ». Fort de ses 878 matches, il découvrira son 8e club après Zoug, Genève, Rapperswil, Zurich, Lugano, Bienne et Berne. Le HCA se réjouit d’avoir mis la main sur « un solide défenseur ». Le directeur technique des Vouivres Julien Vauclair estime que « Marco Maurer apportera toute son expérience au vestiaire et sur la glace. Il pourra contribuer au développement des jeunes joueurs ajoulots ». /comm-msc