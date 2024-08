Le HC Ajoie est de retour sur la glace

Ils sont tous là et tous déterminés à marquer les esprits à Porrentruy. C'était lundi de reprise officielle sur glace pour le HC Ajoie. Tous les hockeyeurs jurassiens étaient présents à six semaines de la reprise du championnat de National League. Seul le nouvel attaquant finlandais Oula Palve n’a pas participé à l’entraînement sur glace, lui qui est touché au dos. L’ambiance était bon enfant et le staff a insisté sur le travail physique.

Le groupe a été séparé en deux, une partie travaillant sur la glace et l’autre en salle de force. Avec les patins aux pieds, les joueurs ont aussi sué à grosses gouttes, la première séance de l’année étant axée sur la préparation physique et quelques rappels de fondamentaux.





Deux Jurassiens de retour à la maison, trois Finlandais en découverte

Les quelques dizaines de supporters présents à Porrentruy pour l'occasion ont pu découvrir les nouveaux visages du HCA cuvée 2024-2025. Parmi eux, le gardien Benjamin Conz et l’attaquant Marco Pedretti, deux joueurs ajoulots d’expérience qui ont patiné dans l’élite du hockey suisse pendant de longues années avant de revenir à Porrentruy. Benjamin Conz s’en réjouit : « Ca fait plaisir d’être toute l’équipe réunie », salue-t-il après une première séance intensive. Marco Pedretti abonde en son sens : « Je suis très content d’être ici et je veux aider l’équipe grâce à mon expérience », indique celui qui portera son numéro 87 à Porrentruy. Le taulier Marco Maurer, ainsi que les espoirs Tim Minder, Louis Robin, Arno Nussbaumer, Kilian Bernasconi et Emils Veckaktins étaient aussi présents, tout comme le tant attendu trio finlandais. Si Oula Palve n’a pas chaussé les patins, Jerry Turkulainen a déjà montré sa dextérité, tandis que Julius Nättinen a déjà fait valoir ses qualités de finition. Ce dernier est de retour en Suisse, quatre ans après avoir patiné pour Ambri-Piotta et il s’en réjouit : « C’était mon objectif de revenir en Suisse. J’ai envie de marquer des buts. Je veux être un gars qu’on peut mettre sur la glace dans toutes les situations », affirme-t-il, motivé et déterminé.