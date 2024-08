Le HCA battu pour son premier galop

Le HC Ajoie est sorti battu de son premier duel amical de présaison. L’équipe jurassienne s’est inclinée 3-2 contre Kloten, mardi soir à Porrentruy. Globalement, le HCA a été dominé dans cette rencontre contre un de ses prochains adversaires dans le championnat de National League, même s’il a affiché une belle réaction dans la 3e période. Avant cela, il avait connu un 2e tiers-temps très compliqué, patinant essentiellement dans sa zone de défense et encaissant deux buts, malgré plusieurs arrêts décisifs de Damiano Ciaccio. Plutôt bien en jambes, les Aviateurs avaient ouvert la marque en tout début de rencontre. Offensivement, les Ajoulots ont commis plusieurs erreurs techniques et de timing, eux qui sont en phase de reprise et évidemment en quête d’automatismes : « On a tout fait trop lentement », a pesté le nouveau capitaine ajoulot Kevin Fey. Soutenu par un public conséquent à Porrentruy (1'838 spectateurs), le HCA a réagi avec orgueil dans le dernier tiers-temps. Il a inscrit deux buts, le premier par Thibault Frossard, bien décalé par Emils Veckaktins, le deuxième par Matteo Romanenghi, à l’affût après une tentative de Kyen Sopa repoussée par le portier alémanique. Les Jurassiens ont poussé tant et plus dans les derniers instants et ont eu de très grandes chances d’égaliser, sans toutefois y parvenir : « Notre réaction a été bonne et on doit se baser sur ce dernier tiers-temps », conclut Kevin Fey.





Changement dans la hiérarchie

Pour ce premier match amical, c’est donc Kevin Fey qui était le capitaine du HC Ajoie, succédant ainsi à Philip-Michaël Devos. Le défenseur jurassien était assisté par Jannik Fischer et le revenant Marco Pedretti. Et ce sera le cas durant toute la saison. Le nouveau capitaine affirme que c’est « un honneur » de remplir cette fonction « pour la région et pour ce club ». Il estime toutefois qu’il ne changera pas pour autant, lui qui est convaincu que chacun doit amener sa pierre à l’édifice pour permettre au HCA de décoller en National League. Le message du nouveau capitaine est passé. /mle