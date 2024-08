Le HC Ajoie fait le plein de confiance

Le HC Ajoie fait respecter la hiérarchie. Les hockeyeurs jurassiens de National League se sont imposés 3-1 contre Bâle qui évolue un échelon plus bas, en Swiss League, vendredi à l’occasion de leur troisième match de préparation pour la prochaine saison. Dans leur patinoire de Porrentruy, ils ont rapidement mené au score grâce à un but de Matteo Romanenghi après 2 minutes de jeu. Ils ont pris deux longueurs d’avance à la 33e sur une réussite de Lilian Garessus, mais les Bâlois ont rapidement réduit l’écart (35e). Malgré trois pénalités concédées dans le dernier tiers, les Ajoulots ont tenu bon et Marco Pedretti a même marqué un troisième but à la 59e. Le HCA enchaîne donc avec un deuxième succès après sa victoire contre Genève-Servette jeudi. Il continue sa préparation mercredi 28 août prochain avec la réception des Slovaques de Banská Bystrica, à 19h00 à Porrentruy. /cra