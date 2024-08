Le match du HC Ajoie interrompu par la brume

Les retrouvailles entre le HC Ajoie et leur ancien coach Filip Pesan, entraîneur des Tigres blancs de Liberec, n’ont pas pu aller à leur terme. Ce match de préparation à Yverdon comptant pour la Coupe des Bains a été interrompu à la 32e minute de jeu en raison d’une brume épaisse sur la glace, probablement due à la chaleur extérieure. Les Tchèques menaient alors 1-0 après avoir ouvert le score à la 26e minute et le HCA venait de manquer l'occasion d'égaliser sur un penalty de Julius Nättinen. La rencontre avait été interrompue une première fois en espérant une dissipation du brouillard. Après concertation entre les bancs des deux équipes, il a finalement été jugé que les conditions de jeu étaient trop dangereuses pour les acteurs. « Pour la sécurité de tous, les deux équipes ont décidé de mettre un terme à la rencontre », pouvait-on lire sur le compte Instagram du club ajoulot de National League. Le HCA retrouvera sa patinoire et son public mardi avec la réception du HC Bienne pour poursuivre et peaufiner sa préparation à deux semaines du début de saison. /jpi