Le HCA en mode crescendo, mais battu

Le HC Ajoie peine à l’allumage et court derrière le HC Bienne. Les Jurassiens ont perdu 4-2 mardi soir à Porrentruy à l’occasion de leur sixième duel de préparation. Bienne a fait la différence durant le deuxième tiers au tableau d’affichage, mais a surtout mieux maitrisé les quarante minutes initiales. Malgré un dernier tiers de meilleure facture, Ajoie n’a pas réussi à combler son retard.





Julius Nättinen libère le trio finlandais

Privés de plusieurs joueurs majeurs blessés ou laissés au repos et avec seulement quatre étrangers sur la glace (Hazen et Palve préservés), Ajoie a peiné lors du premier tiers. Le score est toutefois resté vierge, grâce à l’excellente prestation de Benjamin Conz. « Il ne faut pas oublier qu’on travaille beaucoup le physique, ce qui fait que nous avons parfois les jambes plus lourdes en match », a expliqué le gardien ajoulot à l’interview.