Répétition générale victorieuse pour le HC Ajoie

La légion étrangère porte le HC Ajoie lors de son dernier galop d’entraînement avant la reprise du championnat de National League. Les hockeyeurs jurassiens ont dominé Rapperswil 4-3, jeudi soir, en terre st-galloise. Le HCA a mené 1-0, puis 2-1 dans ce duel grâce à des buts de Julius Nättinen (trois points jeudi soir) et Philip-Michaël Devos (à 5 contre 4). Les Alémaniques ont toutefois réagi pour prendre les devants. Mais les Ajoulots n’ont pas abdiqué et sont parvenus à égaliser grâce à Jerry Turkulainen à la fin d'un deuxième tiers-temps riche en buts et en rebondissements. Les hommes de Christian Wohlwend ont même eu le dernier mot dans ce duel, marquant le but décisif grâce à Kevin Bozon à moins de quatre minutes de la fin de la rencontre.

A Rapperswil, Ajoie évoluait sans Jonathan Hazen et Oula Palve qui étaient ménagés, mais qui devraient être alignés lors de la reprise du championnat mardi à Fribourg. Lors de cette préparation à la nouvelle saison, le HC Ajoie a défié cinq formations de National League pour trois victoires… /mle