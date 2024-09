Retour aux affaires pour le HC Ajoie

De la profondeur

Pour cette reprise, Christian Wohlwend peut compter sur l’ensemble de son effectif, sauf sur Reto Schmutz qui est blessé. L’ex-entraîneur davosien s’en réjouit : « C’est vraiment agréable de pouvoir commencer la saison avec un groupe large. » Christian Wohlwend ne cache pas son envie de garder tous les joueurs dans le rythme, « en faisant tourner régulièrement pour garder tout le monde concerné ». L’homme fort de la Raiffeisen Arena aura donc l’embarras du choix, même si, au regard des derniers entraînements, certains automatismes semblent déjà établis. La première ligne offensive devrait ainsi être composée des trois nouveaux Finlandais, Oula Palve s’entraînant à présent en pleine possession de ses moyens. Sur la deuxième ligne, on devrait retrouver le surprenant Emils Veckatkins aux côtés des Québécois Philip-Michaël Devos et Jonathan Hazen, alors que la troisième sera composée de Kyen Sopa, Marco Pedretti et Matteo Romanenghi. Plusieurs postulants répondent donc à l’appel pour occuper une place dans le quatrième bloc. L’alignement défensif est lui-aussi fourni avec plusieurs possibilités autour des cadres que sont Janik Fischer, Kevin Fey, Marco Maurer et T.J. Brennan.





Le calvaire fribourgeois…

Le premier adversaire du HC Ajoie cette saison n’a pas préparé au mieux son retour au championnat. En effet, les Fribourgeois ont vécu des derniers jours très agités. Premièrement, les Dragons ont connu un voyage perturbé par les intempéries lors de leur déplacement de Ligue des Champions en Autriche puis en République Tchèque. Pire, de nombreux joueurs sont tombés malades lors de ce périple, certains n’ont d’ailleurs pas pu jouer le match perdu contre Trinec 7-3. Reste que ces péripéties semblent derrière, Pat Emond assurant que la plupart des joueurs se sont entraînés ce lundi et seront aptes pour affronter Ajoie. Quelques incertitudes demeurent toutefois, selon l’entraîneur fribourgeois. /mle