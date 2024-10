Un sursis pour Christian Wohlwend

Comme espéré par ses supporters, le HC Ajoie réagit. Mardi soir, après la débâcle contre Berne (ndlr : défaite 5-0), les Ultras ajoulots ont demandé aux dirigeants du club via une banderole virulente de prendre le taureau par les cornes. Un peu plus tôt dans la soirée, les joueurs ajoulots avaient été sifflés, parfois copieusement, alors que se dessinait, puis se confirmait, la septième défaite depuis le début de la saison. Dans un communiqué publié ce mercredi, le HCA annonce qu’il travaille « sans relâche au renforcement à très court terme de l’équipe ». Deux nouveaux étrangers sont attendus très prochainement, un défenseur et un attaquant. Dans l’immédiat, le défenseur finlandais Kristian Näkyvä arrivera à Porrentruy ce mercredi soir pour un essai. Si celui-ci s’avère concluant, l’ancien joueur de Davos devrait être engagé. Il ne devrait toutefois pas être aligné ce vendredi contre Kloten.

Pour le moment, Christian Wohlwend va donc rester sur le banc du HCA et dirigera l’équipe vendredi, selon le directeur sportif Julien Vauclair qui l’a indiqué à RFJ. Ce dernier attend toutefois aussi une réaction de la part de son entraîneur. /comm-mle





Réaction collective attendue

Si Christian Wohlwend est pour l’heure maintenu, il n’est pas immunisé pour autant. Julien Vauclair affirme que « tout le monde a sa part de responsabilité » et qu’il y a « peut-être aussi des choses à changer dans le coaching ». Wohlwend sera sur le banc vendredi, la suite apparaît encore bien floue et lointaine, tant une réaction immédiate est attendue par les dirigeants du HCA. Et celle-ci, elle doit être incarnée par les joueurs, selon le directeur sportif. Ce dernier espère une plus grande stabilité défensive, pierre angulaire d’un rebond ajoulot, d'après lui.





Une quête qui dure

Le directeur sportif du HC Ajoie cherche déjà les oiseaux rares depuis plusieurs jours. « Le marché des joueurs étrangers est assez sec aujourd’hui », reconnaît Julien Vauclair qui attend éventuellement des opportunités outre-Atlantique, là où les camps de NHL vont bientôt se terminer. Le directeur sportif n’est actuellement pas en quête de renforts helvétiques, convaincu que plusieurs joueurs en ont encore sous les patins et doivent à présent prendre leurs responsabilités… /mle