Sébastien Pico, directeur général du HC Viège : « C’est un peu David contre Goliath »

Les Jurassiens partent donc très logiquement favoris dans cette série, même si le spectre de la relégation pèse sur leurs épaules. Mais pas de panique dans le vestiaire jurassien. « On a repris le jeu offensif. On doit plus tirer et mettre des pucks sur leur but », raconte l’attaquant Reto Schmutz qui assure aimer « les matches à pression ». Les attentes seront élevées sur les joueurs suisses notamment, puisque seuls quatre étrangers pourront être alignés lors de ce barrage, soit deux de moins qu’en National League, mais deux de plus qu’en Swiss League. Côté jurassien sept mercenaires sont valides, mais on devrait voir Pierre-Edouard Bellemare, Philip-Michaël Devos, Anttoni Honka et Oula Palve. A en croire l'entraînement de lundi, ce dernier serait préféré à Jonathan Hazen qui n’a inscrit qu’un point (un but dans la cage vide) sur l’ensemble du play-out contre Lugano. Ce règlement heurte légèrement le CEO de Viège. « Le club du haut profite de beaucoup de protectionnisme », lâche Sébastien Pico. Les Valaisans disposent aussi de quatre mercenaires avec les Suédois Adam Brodecki et Jacob Nilsson, le Canadien Garry Nunn et le Lithuanien Simas Ignatavicius. Ce dernier n'est toutefois pas un joueur confirmé, lui qui n'a que 17 ans et qui n'a joué que trois matches de Swiss League dans sa jeune carrière.

Côté ajoulots, d'autres choix forts seront opérés... le staff devrait opter pour Bastien Pouilly à l’aile de la quatrième ligne. Kyen Sopa, lui, devrait toujours se contenter d’un rôle de surnuméraire. Touché lors du play-out, Kevin Bozon ne s’est pas entraîné lundi. Au but, si l’incertitude demeure, Benjamin Conz part avec les faveurs de la cote. /mle-lge