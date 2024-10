Le HC Ajoie revient de nulle part chez le leader

Quel caractère ! Il en fallait pour se relever d’une situation bien mal embarquée pour le HC Ajoie. Il a confirmé son redressement vendredi soir en allant pousser Zurich en prolongations. Si la troupe de Christian Wohlwend s’est au final inclinée 5-4, elle a montré une réaction royale dans le dernier quart d’heure en inscrivant ses quatre buts pour revenir de 4-0 à 4-4. Le HCA engrange ainsi des points pour la deuxième fois de suite, une semaine après avoir décroché son premier succès de l’hiver face à Kloten. La lanterne rouge revient à quatre unités de l’avant-dernier Fribourg.





Un power-play redoutable

« Enfin on a montré du caractère. La chance a tourné pour nous », s’est exclamé Bastien Pouilly après ce match fou. Le HCA est passé par tous les états d’âme sur la glace alémanique. Auteur d’un premier tiers de qualité, il s’est malgré tout retrouvé mené 2-0. Zurich a alors haussé le ton pour planter rapidement le troisième. Le champion en titre pensait même avoir classé l’affaire à la 46e. C’est alors qu’une certaine folie s’est emparée du collectif jurassien. « On s’est dit pourquoi pas, il en faut un et on verra ce qu’il se passera », raconte le premier buteur ajoulot du soir. Et le HC Ajoie a bien fait d’y croire. La réussite du 4e bloc (48e) a relancé la machine ajoulote. Et l’efficacité du power-play a fait le reste via les réussites de Philip-Michaël Devos (51e), Marco Pedretti en fin de punition adverse (56e) et Jerry Turkulainen sur le gong (60e), à 15’’ de la fin du match. « Ce n’est qu’un point, mais c’est un point important », clame Bastien Pouilly. Les Vouivres semblent enfin lancées.