Déjà sous l’eau, Ajoie se noie à Zoug

Ce n’est plus un chemin de croix, c’est un Calvaire ! Le HC Ajoie n’en finit plus de décevoir en ce début de saison de National League. Pour leur onzième sortie, les Jurassiens ont perdu 7-1 à Zoug mercredi soir, concédant ainsi leur dixième défaite. Un revers qui s’est malheureusement dessiné beaucoup trop vite. Ajoie était mené 3-0 après 17 minutes et 6-0 à la 35e. Autant dire que la deuxième partie de rencontre ne fut que remplissage.

Un chiffre résume la piètre prestation jurassienne au premier tiers : Zoug a cadré 19 tirs ! Dario Simion a zigzagué dans la défense pour le 1-0, Jan Kovar a conclu une action digne des manuels pour le 2-0 et Mike Künzle était au rebond sur un contre pour le 3-0. La messe était déjà dite. Au deuxième tiers, les jeux de puissance ont clôt l’issue du match. En quatre minutes, Ajoie n’a pas réduit l’écart. En onze secondes, Zoug a fait passer le score à 5-0, d’abord à 5 contre 3 puis à 5 contre 4. Le duel était plié. Julius Nättinen a sauvé l’honneur à la 49e minute. /clo