Le HCA a trouvé sa ligne de parade

La Raiffeisen Arena a à nouveau bondi de joie... le HC Ajoie s'est imposé 4-2 contre Rapperswil, mardi soir, à Porrentruy. Dominateur à 5 contre 5, le HCA s'est fait peur à cause d'un box-play défaillant et d'un certain manque de réalisme dans le dernier geste au moment de prendre le large. Mais il aura finalement cueilli un succès amplement mérité, grâce aux doublés de ses Canadiens Philip-Michaël Devos et Jonathan Hazen. Développement suit. /mle