Julien Vauclair : « Le plus intéressé et le top de ma liste »

Mais à 39 ans, après une dernière expérience outre-Atlantique à Seattle, il a échoué cet été à être enrôlé par Colorado après avoir participé au camp d’été. « Dès lors que l’on s’est mis en quête d’un huitième étranger, c’était ma cible numéro 1 », lâche Julien Vauclair. « Il a une énorme expérience, il est complet, mais par-dessus tout c’est un grand leader qui a été capitaine assistant dans des équipes de NHL. C’est le pack complet qui m’a fait aller dans cette direction. Il a fallu être patient, mais j’ai réussi à attirer le joueur au top de ma liste », souffle le directeur sportif. « Il est très charismatique, c’est un leader naturel. Quand il prend la parole, on l’écoute. Ça fait super plaisir parce que, dans notre situation, un joueur comme lui va ramener beaucoup d’espoir », confirme Thomas Thiry, pas inquiet par ailleurs par l’âge avancé de son compatriote.







« Son âge ? Il est plus en forme que la plupart des joueurs de notre équipe ! »

« Vous verrez comment il travaille, patine et met de l’intensité dans ses duels. Je pense qu’il est plus en forme que la plupart des joueurs de notre équipe ! », lâche le défenseur français du HCA. « Un joueur qui va encore, à 39 ans, faire un camp d’entraînement NHL, ça montre à quel point il est motivé et professionnel dans son éthique de travail. Ça ne change rien pour moi qu’il ait 39 ou 35 ans », renchérit Julien Vauclair, conscient aussi qu’il vient de réinjecter une grosse dose de concurrence au sein du vestiaire. Avec désormais huit étrangers pour six noms à coucher sur la feuille de match, les places au sein de la légion étrangère vont coûter cher. /jpi-rch