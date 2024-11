Le HC Ajoie rate le coche

Le HC Ajoie n'est pas parvenu à garder le vent dans le dos dans l'antre des Ours. L'équipe jurassienne a perdu 6-3 à Berne, mercredi soir, en National League de hockey sur glace. Face à un adversaire solide et très complet, le HCA n'a jamais vraiment réussi à prendre l'ascendant, même lorsqu'il est revenu à 2-1, puis à 3-2. Les Jurassiens n'ont jamais abdiqué et ont même encore marqué le 5-3 de l'espoir en fin de rencontre, grâce au doublé de Pierre-Edouard Bellemare. Malgré le caractère ajoulot, les Bernois ont réussi à éteindre les étincelles du HCA en fin de rencontre. /mle