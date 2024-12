Le HCA s'est réveillé trop tard

Le HC Ajoie n'est plus imbattable à domicile. Il a perdu 3-2 contre Kloten, mercredi soir à Porrentruy, en National League de hockey sur glace. Dominés dans l'intensité et l'exécution et menés rapidement au score, les Jurassiens ne sont pas parvenus à réagir avant les derniers instants du match. Dans un mauvais soir, la troupe ajoulote n'a pas su emballer la partie avant d'évoluer sans gardien et de marquer à deux reprises par Philip-Michaël Devos et Julius Nättinen. Sa série s'arrête donc à cinq victoires consécutives à la Raiffeisen Arena. Développement suit./mle