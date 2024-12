Cette fois, le HCA n'est pas revenu et a pris l'eau

A force de patiner après le score, le HC Ajoie laisse beaucoup de force et cela s'est ressenti ce dimanche à Fribourg. Les hockeyeurs jurassiens ont subi la loi des Dragons 5-0 dans une BCF Arena à guichets fermés. Le HCA pourra regretter un premier tiers-temps où le réalisme a parfois fait défaut et où la chance l'a parfois boudé. Mené au score pour la septième fois de suite, Ajoie n'a cette fois pas trouvé les clés pour relancer cette rencontre de National League. Il a même complètement craqué...

Une intensité qui s'estompe

Si le premier tiers aura été bon, le HCA a baissé en intensité au fur et à mesure de la rencontre. Beaucoup de forces ont été laissées dans la bataille de la veille contre Lausanne, notamment par les joueurs majeurs et cela s'est ressenti. Quelques petits regrets, il peut y en avoir toutefois au regard des occasions non concrétisées par Marco Pedretti, Anttoni Honka ou Pierre-Edouard Bellemare durant la première période. Aussi alors qu'Ajoie a encaissé l'ouverture du score à 40 secondes de la sirène, puis le 2-0 sur pénalty après une faute de Tim Minder. Cette deuxième réussite a scié les jambes du HCA qui ne s'en est jamais remis. Le château de cartes jurassien s'est alors effondré, notamment à cause d'un cruel manque d'énergie, selon l'entraîneur ajoulot Greg Ireland. Le défenseur Kevin Fey le concède aussi, même s'il le regrette vivement et qu'il estime que son équipe devrait être capable de compenser cette fatigue. /mle