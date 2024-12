Les « Ladies » du HCA face à la crème de l’élite

« C’est beaucoup d’excitation, mais aussi beaucoup d’appréhension de la part de l’équipe », confie l’attaquante jurassienne Auxanne Rebetez, 27 ans. « L’écart est très conséquent, même dans notre division à nous, on constate déjà énormément d’écart. Donc face à une équipe de première division, c’est très très grand ! », glisse la joueuse du HCA qui prend surtout cette affiche comme une chance. « C’est un match de gala qui nous permet de mettre en avant le hockey féminin dans notre région. Et on a quand même envie d’essayer de le gagner, marquer quelques goals et pourquoi pas créer l’exploit même si la marche est très haute », ose Auxanne Rebetez.







Un match pour mettre le hockey féminin jurassien en vitrine

Un rendez-vous qui permet aussi de mettre en lumière l’émergence et les progrès des féminines du HC Ajoie, anciennement les « Panthères » désormais appelées « HC Ajoie Ladies ». « C’est clairement une vitrine et ça fait maintenant deux ans que l’on ressent un élan derrière nous, le soutien grandissant du club, de l’Academy, des jeunes qui nous rejoignent... Pouvoir dire « on est là, on existe et on apporte quelque chose », c’est quand même grâce à ce genre de match », confie la joueuse de 27 ans.