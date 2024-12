Brennan jouera la Coupe Spengler avec Fribourg

T.J. Brennan connaîtra les honneurs de la Coupe Spengler entre Noël et Nouvel An. Le défenseur américain du HC Ajoie a été engagé par Fribourg-Gottéron pour disputer la 96e édition du prestigieux tournoi à Davos. « Le HC Ajoie se réjouit que son défenseur participe à la Coupe Spengler », communique le club jurassien de National League. Les Dragons y participeront pour la troisième fois de leur histoire après 1992 et 2012 et y retrouveront les Tchèques du Dynamo Pardubice, les Allemands de Straubing Tigers, les Finlandais du Kärpät Oulu, Team Canada et le HC Davos en tant que club hôte. Fribourg-Gottéron, qui avance de grandes ambitions en avouant « viser la finale », s’est également assuré les services de l’attaquant slovaque de Langnau Michal Kristof pour renforcer l’équipe. /comm-jpi