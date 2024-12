Un nouvel attaquant suisse et trois prolongations au HC Ajoie

Une arrivée et des prolongations au HC Ajoie. Le club « jaune et noir » de National League de hockey sur glace annonce ce mardi l’arrivée d’un nouvel attaquant suisse. Christophe Cavalleri a signé pour deux saisons. Il posera ses valises en Ajoie dès l’été prochain. L'imposant centre de 22 ans a disputé 86 rencontres de National League avec Genève-Servette pour cinq points. Il a aussi patiné en Swiss League ces dernières saisons sous forme de prêts avec La Chaux-de-Fonds et les Ticino Rockets. En deuxième division, il a cumulé 28 points en 60 matches.





Trois prolongations

Le HC Ajoie annonce également dans son communiqué la prolongation de contrat de trois de ses joueurs. Le portier Damiano Ciaccio s’est engagé pour une saison supplémentaire. Les attaquants Matteo Romanenghi et Kyen Sopa resteront en « jaune et noir » jusqu’en 2027. /comm-tna-mle