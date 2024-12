Thibault Frossard, blessé, veut « garder la tête haute »

Ce vendredi, c’est le grand soir pour le HC Ajoie et ses supporters : la reprise après la trêve internationale avec le derby contre Bienne à domicile (19h45 à Porrentruy, en direct dès 19h30 sur RFJ). Un derby qui se jouera d’ailleurs à guichets fermés et promet d’être électrique. L’attaquant des « jaune et noir » Thibault Frossard vivra lui ce derby dans les tribunes, blessé aux adducteurs. Il ne retrouvera pas la glace avant plusieurs semaines et vit une saison compliquée par les blessures. « C’est un endroit assez sensible pour les hockeyeurs, il faut prendre son mal en patience mais tout va de mieux en mieux. Ce n’est pas évident avec plusieurs blessures dont deux fois le même adducteur mais il faut garder la tête haute », affirme le Jurassien. Si le HC Bienne est touché par de nombreuses blessures, le derby de ce vendredi s’annonce malgré tout compliqué à jouer : « On a joué Bienne le premier match chez eux, l’équipe était décimée et ils ont quand même gagné le match », rappelle Thibault Frossard qui pronostique une victoire du HCA 3-1. /mmi