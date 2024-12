Le HC Ajoie perd le match, Jerry Turkulainen sort sur blessure

Le HC Ajoie a vécu une soirée cauchemardesque dans le championnat de National League de hockey sur glace. Il a perdu 4-0 à Zoug et son Top Scorer Jerry Turkulainen a dû sortir sur blessure, touché au bas du corps après une charge subie contre la bande. Cette défaite est amère pour la lanterne rouge jurassienne, car elle a affiché de très bonnes dispositions en Suisse centrale.





Le réalisme a choisi son camp

Si le début de rencontre a été à l’avantage des locaux, Ajoie a très bien réagi et s’est procuré plusieurs occasions franches en première période. Las pour elle, la formation jurassienne n’est pas parvenue à tromper la vigilance de l’excellent Tim Wolf. Les Zougois, eux, ont bien fini le tiers et Sven Senteler a pu marquer d’un tir qui paraissait anodin (19), peu après le tir sur le poteau de Lino Martschini. C’est au regard de la deuxième période que le HCA peut nourrir de gros regrets. En effet, il a eu trois occasions nettes qui avaient le poids d’un but. Malheureusement, Jerry Turkulainen, Anttoni Honka (tir sur la barre) et Pierre-Edouard Bellemare n’ont pas réussi à égaliser. Dans la foulée – ou presque -, Zoug a profité de la passivité défensive du HCA pour inscrire deux pions supplémentaires en moins d’une minute. Le coup d’assommoir pour la formation jurassienne. Mais on n’avait pas tout vu… dans cette même période médiane, les hockeyeurs de Suisse centrale ont encore marqué un but. Et surtout, Ajoie a perdu son Top Scorer Jerry Turkulainen, sorti sur blessure. Chargé contre la bande, le Finlandais a tenté de sortir de la glace en boîtant bien bas, avant de s’agenouiller sur place, ne pouvant plus avancer. Il n’est bien sûr plus apparu sur la glace. La nature de sa blessure n'est pas connue pour le moment.

Malgré le dénouement cruel de cette partie, le HCA n’a pas lâché et s’est encore procuré plusieurs occasions franches de réduire la marque. Mais on le dit souvent : quand ça ne veut pas… ça ne veut pas. Les hommes de Greg Ireland pourront utiliser leur frustration pour défier Genève ce lundi pour leur dernier match en 2024. /mle