Le HC Ajoie peut avoir des regrets

Le HC Ajoie a tenu longtemps, mais a fini par rompre et il peut avoir certains regrets. Les hockeyeurs jurassiens ont été battus 4-3 après prolongation par Ambri dimanche après-midi en National League . Ils ont fini par rompre dans cette partie qu’ils semblaient avoir parfaitement en main. En effet, le HCA menait 3-0 après seulement 15 minutes. Toutefois, il n’a pas su creuser l’écart et a surtout vu son adversaire revenir petit à petit avant de marquer le but décisif en prolongation. /lge