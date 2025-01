Cette fois, le HCA a tenu son os

Le HC Ajoie retrouve le sourire devant son public. Au terme d'une rencontre aboutie et d'une solide prestation collective, l'équipe jurassienne a battu Langnau 1-0, mardi soir, à Porrentruy. L'unique but de la partie a été inscrit par Jonathan Hazen peu avant la mi-match. Si le HCA n'est pas parvenu à faire le break, il a tenu le choc et l'excellent Benjamin Conz est parvenu à blanchir pour la deuxième fois en trois rencontres de National League de hockey sur glace. Développement suit./mle