Le HC Ajoie prête trois joueurs à Olten

Le HC Ajoie a prêté trois joueurs en licence B à Olten qui lance ce mardi soir ses play-off de Swiss League face au HC La Chaux-de-Fonds. Les défenseurs Bastien Pouilly et Tim Minder, ainsi que l’attaquant Kyen Sopa, renforceront l’équipe soleuroise a confirmé à RFJ le directeur sportif du HCA Julien Vauclair après une information parue dans lematin.ch. Ces trois éléments ne pourront pas réintégrer les rangs ajoulots avant une éventuelle élimination d’Olten, tous étant âgé de 23 ans ou plus. « La règle vaut aussi pour Tim Minder (22 ans) qui est dans sa 23e année », précise Julien Vauclair.





Asselin de retour à Ajoie pour finir la saison ?

En cas d’élimination d’Olten, le deal prévoit un retour d’ascenseur et le HC Ajoie bénéficierait alors du prêt de « quatre joueurs » soleurois pour sa fin de saison de National League, glisse le directeur sportif ajoulot, sans toutefois dévoiler les noms. Reste que le top-scoreur des Souris en saison régulière, un certain Guillaume Asselin, connaît très bien la maison jurassienne pour y avoir joué trois saisons entre 2021 et 2024... /jpi