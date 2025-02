Philip-Michaël Devos : « Je veux faire partie des succès qui vont suivre »

« C’est une belle fierté et un honneur. » À la veille de la St-Valentin, Philip-Michaël Devos et le HC Ajoie poursuivent leur histoire d’amour. Le Québécois a prolongé son contrat de quatre saisons dont une avec option avec le club ajoulot de National League de hockey sur glace. L’attaquant de 34 ans est arrivé il y a une décennie dans le Jura et est donc lié aux Vouivres au moins jusqu’en 2028. Il devrait à l’avenir être naturalisé suisse ce qui aurait pu lui offrir des opportunités dans d’autres équipes. Mais prolonger au HCA est une évidence pour Philip-Michaël Devos : « On a accompli de belles choses ensemble. J’ai la réussite de l’organisation à cœur. Je veux voir la progression, mener à bout ce projet et faire partie des succès qui vont suivre, il y en aura », réagit l’attaquant aux 527 matches et 722 points avec le HCA.