Bastien Pouilly : « Ce serait bien qu’on arrive à gagner, comme ça tout le monde est tranquille »

Bastien Pouilly accueille sa double mission avec philosophie. Le défenseur du HC Ajoie est prêté à Olten pour disputer les play-off de Swiss League de hockey sur glace. Les Soleurois mènent actuellement 2-1 contre le HC La Chaux-de-fonds dans cette série de quart de finale qui se joue au meilleur des sept rencontres. Si Bastien Pouilly et ses deux coéquipiers du HCA Tim Minder et Kyen Sopa se sont pris au jeu des play-off de deuxième division et espèrent se qualifier pour le dernier carré, leur aventure soleuroise pourrait avoir de grandes incidences pour le HC Ajoie. En effet, si le HCC venait à être éliminé des play-off, ce serait le gros candidat à la promotion en National League qui serait en vacances… ce qui offrirait une bouffée d’oxygène bienvenue au HCA. Il ne resterait en effet que Viège en lice pour disputer un éventuel barrage contre les Jurassiens, si ces derniers venaient à perdre le play-out.





Situation particulière acceptée

Avec son maillot des Souris soleuroises sur le dos, Bastien Pouilly affronte l’équipe avec laquelle il a été titré la saison passée en Swiss League : « Le premier match était un peu particulier (…), mais après, une fois que le match débute, on essaie de gagner », reconnaît le défenseur jurassien avec le sourire. « Pendant les arrêts de jeu, on se lâche quelques petits mots pour s’embêter », ajoute-t-il. Prêté par le HCA à Olten, Bastien Pouilly ne pourra plus porter les couleurs ajoulotes tant que les Soleurois seront en lice en play-off. Le Jurassien accepte son sort et va se battre pour offrir une fin de saison plus calme à son club de cœur : « Ce serait bien qu’on (ndlr : Olten) arrive à gagner, comme ça tout le monde est tranquille », indique-t-il. Mais il rassure tout de suite : s’il prend à cœur son engagement avec Olten, il se tiendra volontiers à disposition du HC Ajoie si la saison devait se poursuivre : « S’ils ont besoin de moi, je donnerai mon maximum », dit-il avec conviction. Soyez-en sûrs, Bastien Pouilly mouillera n’importe quel maillot pour aider les « jaune et noir ». /mle