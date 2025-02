Tristan Vauclair reconduit à la tête de la formation du HC Ajoie

Le Jurassien et ancien joueur de haut niveau Tristan Vauclaire s’engage à long terme comme responsable de la formation de la HCA Academy. Il a prolongé pour cinq saisons, annonce le club ce mercredi. En poste depuis 2022, ce « leader passionné a déjà eu le temps d’établir les fondements d’une structure solide et professionnelle pour le développement de jeunes talents en Ajoie », précise le club dans son communiqué. Pour Tristan Vauclair, le développement des jeunes talents prend du temps et « il était important de pouvoir m’engager sur le long terme et je suis reconnaissant envers le club de m’avoir accordé sa confiance. » /comm-mlm