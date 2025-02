Le numéro 6 de Nénès Aubry a pris place au Panthéon du HC Ajoie

Le plafond de la Raiffeisen Arena de Porrentruy compte un nouveau numéro qui entre dans la légende. Homme aux multiples casquettes au HC Ajoie, Nénès Aubry a été honoré par le club jurassien de hockey sur glace vendredi soir. Une cérémonie s’est tenue avant le coup d’envoi du match contre le CP Berne.

Le maillot floqué du chiffre 6 a donc été retiré. Pour l’occasion, Nénès Aubry était entouré de son épouse, de ses enfants et de ses petits-enfants. Une présence importante. « La famille m’a aidé, c’est clair. La patinoire était ma deuxième maison, mais pratiquement ma première. J’y ai passé presque plus de temps que chez moi », confie l’Ajoulot, qui a été joueur (242 matches en 12 saisons), entraîneur, formateur et responsable de l’infrastructure.