Un premier tiers manqué plombe le HCA

Le HC Ajoie ne sort pas de sa spirale négative. Il a perdu 5-4 contre Rapperswil, mercredi soir, en National League de hockey sur glace. Les Jurassiens peuvent regretter la première période qu'ils ont perdue 4-1, plombés par des erreurs, notamment de Damiano Ciaccio. Malgré une belle réaction pour cette dernière sortie à domicile en saison régulière, le mal était fait. Et c'est une certitude depuis ce jeudi soir : si Ajoie joue le play-out, il y défiera Lugano.





Une période qui gâche tout

Le HC Ajoie pourra longtemps regretter une entame de match manquée. S’il a réagi à l’ouverture du score grâce à Anttoni Honka (1-1, 7e), puis s’est procuré dans la foulée une grosse occasion avec une déviation sur la barre d’Emils Veckatkins, le HCA est passé totalement à côté du premier tiers-temps. Il a encaissé trois réussites st-galloises supplémentaires et le score était de 4-1 après vingt minutes de jeu. Le portier jurassien Damiano Ciaccio s’est montré très peu inspiré, battu sur quatre des sept tirs cadrés qui lui ont été adressés. Il a été remplacé après la quatrième réussite alémanique par un Benjamin Conz qui s’est montré bien plus à son affaire. Pour ne pas aider les affaires ajoulotes, Kevin Bozon a écopé d’une pénalité de match qui a octroyé cinq minutes de pénalité en faveur de « Rappi » qui a d’ailleurs inscrit son quatrième pion dans cette situation. Dur à encaisser.





Grosse réaction

Si les vingt premières minutes sont à jeter, le reste de la rencontre est à louer. Le HCA a réagi avec la manière et marqué trois buts supplémentaires par Anttoni Honka, encore lui, Pierre-Edouard Bellemard et Louis Robin, les deux fois en supériorité numérique. Malheureusement, entre la troisième et la quatrième réussite d’Ajoie, Rapperswil a inscrit un cinquième but. Reste que les Ajoulots n’ont jamais lâché, se montrant dangereux jusque dans les derniers instants à 6 contre 5. La réussite a toutefois fui et les hommes de Greg Ireland auront à ruminer cette entame de match manquée. Après six défaites de rang, le HCA se rend à Langnau samedi pour finir la saison régulière… avant donc de retrouver peut-être Lugano en play-out. /mle