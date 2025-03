Ajoie troué en six minutes à Langnau

Un trou d'air et c'est fini. Le HC Ajoie a conclu sa saison par une sèche défaite 5-1 à Langnau samedi soir. Les Jurassiens ont encaissé quatre buts en six minutes au début du deuxième tiers, offrant à leurs contradicteurs du soir l'assurance de poursuivre leur saison via les play-in de ce championnat de National League. Pour Ajoie, ce sera donc les play-out, à Lugano dès le 15 mars, pour autant que d'ici là Viège se qualifie pour la finale de Swiss League. Le HCA conclut ainsi sa saison régulière sur sept défaites et « seulemet » 46 points récoltés en 52 matches.

Ajoie s'est présenté avec une formation amoindrie samedi (le défenseur Joël Scheidegger mué en 12e attaquant) et a vu son capitaine Kevin Fey déclarer forfait en dernière minute pour une raison qui n'a pas été dévoilée. Si l'équipe, et surtout le gardien Benjamin Conz, a bien tenu le choc au premier tiers, elle a totalement craqué au deuxième. Langnau a aligné les buts comme les perles sur des contre-attaques qui ont démontré toutes les peines que le HCA a dans le repli défensif. Avec un partiel de 4-0 à la mi-match, autant dire que la seconde partie de la rencontre ne fut que remplissage. On signalera le but de l’honneur inscrit par Lilian Garessus.



Ajoie a désormais quinze jours pour se vider la tête et préparer cette cruciale série de play-out face à Lugano, qui, si elle a lieu, serait l'occasion pour la phalange de Greg Ireland de sauver sa décevante saison par un orgueil retrouvé. /clo