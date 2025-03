Quatre jeunes joueurs prolongent au HC Ajoie

Toujours en attente de savoir s’il disputera ou non une série de play-out contre Lugano, le HC Ajoie annonce la prolongation de quatre de ses jeunes joueurs. Les attaquants Lilian Garessus (21 ans) et Louis Robin (22 ans) ont prolongé leurs contrats de deux saisons supplémentaires avec le club jurassien de National League. Les gardiens Noah Patenaude (22 ans) et Kilian Bernasconi (21 ans) se sont, eux, engagés pour une saison de plus. « Je suis heureux de pouvoir compter sur ces jeunes joueurs à l’avenir. Ce sont des travailleurs et leurs progrès sont réguliers. Ils vont continuer leur développement aux côtés d’éléments plus expérimentés du groupe et, j’espère, y jouer un rôle de plus en plus important », commente le directeur sportif ajoulot Julien Vauclair. /comm-jpi