Play-out confirmés pour le HC Ajoie

La saison du HC Ajoie n’est pas encore finie. Les hockeyeurs jurassiens de National League devront disputer les play-out de National League contre Lugano. C’est officiel depuis vendredi soir et la qualification de Viège, seul candidat à la promotion dans l’élite encore en course, pour la finale de Swiss League. Les Valaisans ont remporté le 4e acte des demi-finales des play-off 3-0 contre Thurgovie devant leur public et enlèvent la série 4-0. Le HCA et les Tessinois en découdront donc au meilleur des sept matches avec un premier rendez-vous le 15 mars à Lugano. Le perdant devra sauver sa place lors d’un barrage, qui n’aura lieu que si Viège est sacré champion de Swiss League lors de la finale qui l’opposera à Bâle ou à Olten. /emu