« La mentalité d’Ajoie est peut-être un avantage sur Lugano »

Le HC Ajoie est à J-1 de son play-out face à Lugano… Les hockeyeurs jurassiens de National League se rendent au Tessin samedi soir pour le premier acte de cette série. « La Matinale » a pris le pouls sur place avec le journaliste de la RSI Paolo Lorenti. Alors que les Tessinois sortent d’une saison décevante et ne sont pas des habitués des play-out, « il y a eu deux semaines de tranquillité. Lugano a dû penser à sa saison compliquée. Après la déception, il y a eu un moment de calme pour se préparer. Mais ça ne sera pas facile d’affronter le HCA avec un entraîneur qui a beaucoup d’expérience », estime Paolo Lorenti. Si les Jurassiens n’ont jamais marqué de point à Lugano, les Tessinois se méfient des Ajoulots : « Lugano est techniquement meilleur qu’Ajoie et ses individualités aussi. Mais la mentalité d’Ajoie, déjà préparée pour affronter les play-out, est peut-être un petit avantage sur Lugano ». D’autant plus que la patinoire tessinoise ne devrait pas être remplie : « Il y a beaucoup de déception chez les supporters et je crois que, peut-être, la patinoire sera un peu vide », ajoute le journaliste de la RSI. Lugano-Ajoie sera à vivre en direct sur RFJ samedi dès 19h45. /mmi