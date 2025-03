Un HC Ajoie conquérant en mode play-out

Ce play-out est l’occasion pour le HCA de se racheter, selon son capitaine Kevin Fey. « On est excité pour commencer cette série. On sent gentiment que la tension monte, mais c’est une bonne tension pour se préparer à une longue et dure série. L’envie est là et on se réjouit que le puck soit lancé à Lugano », raconte le défenseur. L’envie de bien faire est partagée par son entraineur Greg Ireland. « C’est une chance de grandir encore un peu plus. C’est l’occasion de franchir une étape, car depuis octobre, nous avons franchi de nombreux paliers. Nous devons encore grandir, avoir plus d’attente et être plus compétitif en National League et cette série est une chance pour nous de passer véritablement une étape », explique le tacticien canadien. Pour passer l’épaule, notamment chez des Luganais où le HCA n’a jamais gagné, la recette sera simple, selon Kevin Fey. « Il faudra imposer un jeu physique et teigneux pour briser leur moral, car ils n’aiment pas ça du tout », sourit-il.