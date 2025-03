Le HCA n’a plus le droit à l’erreur

Le HC Ajoie est dos au mur dans le play-out de National League de hockey sur glace. Les « jaune et noir » ont été battus 3-0 dimanche soir à Lugano. Les Tessinois mènent à présent 3-2 dans cette série et ne sont plus qu’à une victoire du maintien. Le prochain acte qui aura lieu mardi à Porrentruy sera pour le HCA une finale pour la survie. Dimanche soir, dans l’acte V, les Jurassiens ont manqué d’inspiration offensive et de jus pour renverser une équipe qui a changé de visage par rapport au début de cette série. Si elle n’est pas encore flamboyante, l’équipe luganaise est plus structurée et plus déterminée. Dans cette nouvelle rencontre outre-Gotthard, elle aura surtout été disciplinée et n’aura pas laissé grand-chose aux Ajoulots. /mle