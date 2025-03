Promotion pour l'équipe féminine du HCA

Les filles du HC Ajoie grimpent d'un échelon. Elles ont battu sereinement Wetzikon 3-0, dimanche, dans le match décisif. Un but par période aura conduit les Jurassiennes vers le succès. Les joueuses de Jonathan Desboeufs fêtent ainsi une promotion en Ligue C de hockey sur glace et atteignent leur objectif de saison. Les buts ajoulots dans cette rencontre capitale ont été inscrits par Alexane Juillard à 5 contre 4, par Maëlia Vauclair et par Chloé Châtelain à 5 contre 3. /mle