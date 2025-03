HC Ajoie : quels étrangers faut-il aligner en barrage ?

Le HC Ajoie dispose de huit étrangers sous contrat. Actuellement, deux d’entre eux – et pas des moindres - sont blessés : Jerry Turkulainen, dont la fin de saison est déjà actée, et Julius Nättinen, autour duquel le mystère plane et dont l’état de santé est jugé « au jour le jour ». Officiellement, cinq d’entre eux – dont trois valides – sont officiellement sous contrat pour la saison prochaine : Philip-Michaël Devos, Jonathan Hazen, Anttoni Honka, ainsi que Jerry Turkulainen et Julius Nättinen. Ce dernier paramètre pourrait influencer l’implication des joueurs, même si ça ne devrait pas en tant qu’athlètes professionnels. Et puis, me direz-vous, les joueurs qui n’ont pas encore d’entente ficelée pour la saison prochaine devraient avoir à cœur de briller dans ce barrage pour obtenir du travail. Joueur après joueur, voici mon regard :





Anttoni Honka : il est intouchable. Il est le joueur le plus talentueux du vestiaire jurassien. Il est la rampe de lancement et le cerveau du HCA. Avec six points, il est le meilleur compteur ajoulot du play-out et demeure le joueur le plus utilisé de la série contre Lugano. Il ne doit pas quitter l’alignement. Ce ne serait pas bon pour le HC Ajoie, ni pour les spectateurs avisés qui admirent soir après soir l’aisance du Finlandais.





TJ. Brennan : avec quatre buts, il est le meilleur buteur du HCA en play-out. Son tir est ravageur, mais son implication défensive n’est pas irréprochable pour un mercenaire. Il en va de même pour ses qualités de premier relanceur. Compte tenu du manque de créativité offensive de l’équipe jurassienne, il apparaît peu probable et peu opportun d’aligner deux étrangers en défense contre une équipe de Swiss League. Et comme Honka est intouchable…





Julius Nättinen : son état de santé est jugé « au jour le jour » par le staff ajoulot. S’il devait être (bien) remis pour le barrage, il sera indispensable, indéboulonnable. Il est le meilleur compteur du HCA cette saison et le deuxième meilleur compteur de la ligue. Son sens du but manque cruellement à l’équipe jurassienne.





Jonathan Hazen : il est le seul ailier actuellement valide de la légion étrangère et un buteur qui peut faire très mal contre une équipe de Swiss League. Ses qualités techniques et de patinage pourraient désarçonner une formation qu’on attend très défensive. Avec un seul point en play-out – un but marqué dans la cage vide -, il est toutefois le mercenaire le moins en vue et le moins en forme du vestiaire jurassien. Le moins aligné aussi.





Philip-Michaël Devos : les statistiques ne parlent pas en sa faveur non plus. Un seul point (un but) également pour Devos en play-out. Reste que son abnégation est à souligner, son travail acharné a été précieux contre Lugano. Et il est un leader respecté dans le vestiaire.





Oula Palve : quatre assists en play-out pour le centre finlandais utilisé à l’aile. Il est clairement monté en puissance des derniers temps, sa technique vaut le détour et sa qualité de passe peut être un déclencheur. Il est devenu le maître à jouer du HCA en jeu de puissance et cette situation de jeu est une arme redoutable.





Pierre-Edouard Bellemare : à l’image d’Anttoni Honka, il apparaît intouchable. Bellemare, c’est l’expérience incarnée, le phare qui vous guide. Il apporte de la sérénité, de la justesse dans le jeu. Et il est sur une bonne dynamique avec cinq points engrangés dans la série contre Lugano.





Le staff jurassien va au-devant d’un casse-tête qui sera aiguillé par les performances à l’entrainement ces prochains jours et par les analyses faites du jeu de Viège. Les choix opérés dépendront des profils privilégiés (ailier ou centre). Ils seront aussi liés au crédit attribué aux joueurs suisses et notamment à Thibault Frossard et Kyen Sopa, deux éléments réputés pour leur technique et leur sens du but. Le retour ou pas de Kevin Bozon dans l’alignement pourrait aussi influencer l’équilibre des lignes et donc le choix des mercenaires. Un dernier élément pourrait venir rebattre les cartes, c’est le recours à des joueurs en licence B. /mle