Marco Pedretti : « On va se battre comme des diables »

Un réveil difficile pour le HC Ajoie et ses supporters. L’équipe jurassienne a cédé 4-2 dans le play-out de National League de hockey sur glace, après sa défaite 2-1 mardi soir contre Lugano. Le HCA reste maître de son destin mais devra encore batailler dans un barrage, une nouvelle série qui se jouera au meilleur des sept rencontre contre Viège, sacré mardi soir champion de Swiss League.

La déception était immense mardi soir dans les rangs du HC Ajoie, à l’image de celle éprouvée par le capitaine Kevin Fey : « Même pour les gars d’expérience, ça fait mal. La déception, elle est là, » a-t-il souligné, marqué. Reste que l’expérimenté défenseur veut tourner la page rapidement pour se préparer au mieux mentalement et physiquement pour l’opération maintien qui est primordiale pour le club ajoulot. « C’est un processus. On a fait des pas en avant. Maintenant, on verra bien si tout le monde est prêt à faire le prochain », relève-t-il, faisant un appel du pied à ses coéquipiers. « On a une mission, c’est se battre jusqu’au bout et gagner quatre matches avant les autres », renchérit avec conviction l’attaquant Marco Pedretti, sûr des forces de son équipe : « Si on met l’intensité qu’on a mise ces six derniers matches, il y a des choses positives qui vont sortir », se convainc le numéro 87 des Vouivres. L’Ajoulot ajoute qu’il faudra que le HCA finisse les charges, qu’il joue physique et qu’il garde sa confiance en power-play. Il concède toutefois qu’il faudra hausser le réalisme offensif à 5 contre 5. La conclusion revient à Marco Pedretti qui, malgré la désillusion d’un soir, ne perd pas sa philosophie : « On va se battre comme des diables. On a le public qui nous suit, on le sait. On va le rendre fier en gagnant cette série », lance-t-il. Fier et soulagé, sans aucun doute. /mle