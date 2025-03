Le HCA adapte le prix des billets pour le barrage

Bonne nouvelle pour les supporters du HC Ajoie. Le club jurassien de National League de hockey sur glace annonce ce jeudi que le prix des billets a été adapté pour le barrage. Les abonnés paieront leur place debout 15.- et les personnes qui ne sont pas abonnées 20.-. Le directeur administratif Kimmo Bellmann indique que le club compte « plus que jamais sur son formidable public pour jouer son rôle de septième homme à domicile comme à l’extérieur. » La billetterie pour les actes I et III de ce barrage - qui se tiendront mardi et samedi à Porrentruy - ouvrira ce jeudi à 18h pour les abonnés et vendredi à 18h pour le grand public. /comm-mle