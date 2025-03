Anthony Rouiller avant le barrage : « Il y a un grand fossé entre les deux ligues »

Qui de mieux pour analyser le HC Viège qu’Anthony Rouiller ? L’ancien défenseur du HC Ajoie porte aujourd’hui les couleurs de Bâle, en Swiss League. Malheureusement blessé, le joueur de 31 ans n’a pas disputé la finale entre son équipe et Viège, mais il a assisté de très près au sacre des Haut-Valaisans. Aussi, Anthony Rouiller a joué sous les ordres d’Heinz Ehlers, l’entraîneur à succès de Viège, une équipe que le HC Ajoie défiera dès ce mardi en barrage pour éviter la culbute en deuxième division et assurer son avenir dans l’élite.





Le HC Ajoie devrait s’en sortir, selon Anthony Rouiller

S’il donne du crédit à l’équipe valaisanne, Anthony Rouiller souligne surtout la différence de niveau et de rythme qu’il y a entre la National League et la Swiss League. Selon lui, le HCA doit garder l’intensité de l’élite : « Il y a une très, très grande différence de vitesse dans l’exécution », souligne-t-il, en ajoutant aussi que l’écart de niveau physique entre les deux ligues est conséquent : « Il y a deux mondes dans le niveau d’intensité, notamment dans les bandes », souffle-t-il, avant d’ajouter qu’il y a quand même « un grand fossé entre les deux ligues ». Reste que le défenseur du HC Bâle ne manque pas de respect envers Viège et salue ses caractéristiques défensives : « Ils sont très bien en place (…). C’est une équipe qui ne donne pas beaucoup d’opportunités de shoots, en tout cas pas de shoots dangereux. » Les Viégeois sont entraînés par un certain Heinz Ehlers, promu avec le HC Bienne dans l’élite en 2008 et qui a connu plusieurs bancs en Suisse, notamment celui de Langenthal, où il avait sous ses ordres Anthony Rouiller : « Il est très, très malin. On travaillait beaucoup, beaucoup la vidéo. Chaque joueur sait vraiment ce qu’il doit faire et son rôle dans l’équipe. C’est une grande force du HC Viège », reconnaît l’ancien Ajoulot.

Anthony Rouiller estime que les Valaisans forment avant tout une équipe, mais certaines individualités l’ont particulièrement séduit. C’est le cas notamment de Fadri Riatsch et Dario Burgener, « deux joueurs qui ont beaucoup de vitesse et qui sont intelligents avec le puck. » Anthony Rouiller affirme encore que les Valaisans ont une équipe avec beaucoup de jeunesse et avec des éléments « qui ont faim », ce qui pourrait constituer un danger pour le HCA. /mle