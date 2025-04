Le HC Ajoie cherche encore à se libérer

« On arrive à garder le puck dans leur zone et avoir des occasions. Mais il faut le concrétiser, ça peut faire respirer toute la patinoire, c’est ça qui nous fera avancer. On tourne à 2-3 buts par match, un de plus nous ferait du bien », analyse Thomas Thiry.







Mené, Viège ne se met pas plus de pression

En face, Viège a pris conscience de ses moyens et de sa capacité à rivaliser avec Ajoie, mais aura aussi à domicile la pression de se retrouver dans une situation très précaire en cas de défaite. « On a un tout petit peu de pression, mais c’est positif. On est dans le bon équilibre pour continuer à livrer de bonnes performances. Si on gagne, on revient dans la série et on remet Ajoie dans la difficulté. Si on le perd, il y aura encore un autre match (ou davantage) à essayer d’aller gagner », expose simplement le directeur sportif Daniele Marghitola.